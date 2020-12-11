Эксперт: как вообще можно было поставить Дончича на 4-е место в рейтинге игроков НБА?

Аналитик НБА Скип Бэйлесс категорически не согласен с четвёртым местом защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в рейтинге лучших игроков лиги от ESPN.

«Лука Дончич находится на горе Рашмор, потому что его поместили на четвёртое место в рейтинге. Четвёртый лучший игрок НБА по версии ESPN не может бросать в целом, не может бросать в клатче и бесполезен в защите. Да, Дончич — одарённый распасовщик, без сомнений. Возможно, лучший в лиге после Леброна Джеймса. Дончич наконец-то забил победный бросок в матче серии плей-офф с „Клипперс“, но до этого за весь сезон у него был показатель 0/10 при решающих бросках на последней минуте матча, когда команда могла сравнять счёт или выйти вперёд. Это клатчер? Дончич исполнил 21 неточный трёхочковый бросок на последней минуте — худший результат в НБА в прошлом сезоне.

Лука смазал 11 штрафных на последней минуте — третий худший результат в НБА. Вывод: Дончич не умеет бросать, и он не клатчер. По точности трёхочковых в прошлом сезоне Дончич занял 140-е место. 31,6% точности из-за дуги — ниже среднего показателя по НБА. 75,8% штрафных — 85-е место в НБА, что нельзя назвать хорошим результатом. И его включают в топ-5 НБА, ставят на четвёртое место. В прошлом году Кайл Кузма после матча с «Далласом» сказал: «Мы отдавали мяч тому, кого закрывал Лука». Как вообще можно было поставить Дончича на четвёртое место?" — приводит слова Бэйлесса MSN.