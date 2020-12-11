Джимми Батлер дал понять, хочет ли видеть Джеймса Хардена в «Майами»

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер заявил, что его устраивает текущий состав команды на фоне слухов об обмене защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.



«В прессе постоянно ходят различные слухи. Думаю, Харден – невероятный игрок. И мне нравится тот состав, который сейчас собрался в «Майами». Честно говоря, я просто желаю всего наилучшего Джеймсу, он мой друг», – приводит слова Батлера The Athletic со ссылкой на ESPN.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА.