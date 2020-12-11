Римас Куртинайтис: игра с ЦСКА будет сложной, но «Химки» готовы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч 13 тура Евролиги с московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 11 декабря, начало — 20:00 мск.
«Мы ко всем играм и ко всем командам готовимся одинаково собранно. Одни матчи получаются, другие нет, но настрой на ЦСКА обычно бывает хороший. Игра будет сложной, но мы готовы. У ЦСКА очень сильные игроки в индивидуальном плане, которые решают судьбу матчей в ключевые моменты: это и Клайберн, и Джеймс, и Шенгелия. У ЦСКА есть конкретные комбинации под этих игроков, которые раскрывают их сильные стороны. В их составе есть хорошие игроки, отрабатывающие в защите и выполняющие много черновой работы. Есть мощная сила под кольцом — это Милутинов. Одним словом, это хорошо укомплектованная команда, сыграть против которой — большой вызов», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба из Подмосковья.
Поделился ожиданиями от матча с «армейцами» и форвард подмосковной команды Юнас Йеребко.
«Матч против ЦСКА — один из моих любимых в году. Играть против этой команды всегда тяжело. Это дерби. Эта игра многое значит и для нашего клуба, и для их клуба. Мы победили в прошлый раз [в Единой лиге ВТБ] и попробуем сделать это снова. Мы соперники и хотим доказать, что именно мы являемся лучшей командой. Нужно показать хорошую защиту, потому что ЦСКА — отличная команда, которая может забивать с любой дистанции. Однако у нас имеются свои сильные стороны. Повторюсь, всё будет зависеть от защиты, если нормально защитимся, с нападением проблем не возникнет», — подчеркнул баскетболист «Химок».
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