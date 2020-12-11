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Леброн отреагировал на слова, что Майкл Джордан набирал бы 50 очков в современной НБА

Леброн отреагировал на слова, что Майкл Джордан набирал бы 50 очков в современной НБА
Баскетбол / НБА 0

Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал предположение о том, что в современной НБА легенда «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан мог бы набирать по 50 очков за игру.

По мнению Джеймса, делать подобные заявления – значит проявлять неуважение ко всем действующим игрокам лиги.

«В нашей лиге нет никого, кто набирал бы в среднем по 50 очков… это просто неуважительно», — приводит комментарий Леброна Hoop Central в "Твиттере".

Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них двоих является величайшим игроком.

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