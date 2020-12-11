Названа команда, которая лучше всего подойдёт для Джеймса Хардена

Аналитик НБА Джон Холлинджер выразил мнение, что идеальной командой для обмена Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» является «Миннесота Тимбервулвз».



«Тимбервулвз» созданы для того, чтобы играть в любимый стиль Джеймса Хардена — пик-энд-ролл. С одним игроком, который станет его идеальным дополнением, — Карлом-Энтони Таунсом. «Волки» могут предложить в качестве компенсации Д'Анджело Расселла, чтобы уравновесить зарплаты. В их пакет также должен будет входить Энтони Эдвардс. Правда, это уже будет очень высокая цена», — приводит слова Холлинджера Parlons Basket.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.