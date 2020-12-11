Названы два сорвавшихся трансфера «Милуоки» по звёздным игрокам в пару к Яннису
Руководство «Милуоки Бакс» в ходе межсезонья активно работало над усилением состава, чтобы убедить лидера команды Янниса Адетокунбо в необходимости продолжать карьеру в Висконсине и дальше. В итоге менеджмент клуба подписал несколько игроков, в том числе Джру Холидея.
Но, как сообщает The Athletic, перед этим «Бакс» пытались заполучить одного из лидеров «Бруклин Нетс» Спенсера Динуидди и ведущего защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо. Тем не менее привлечь в команду этих исполнителей не удалось.
Напомним, в ходе минувшего регулярного чемпионата «Бакс» были одной из лучших команд лиги и уверенно выиграли Восточную конференцию. Тем не менее в полуфинале конференции команда практически без шансов уступила «Майами Хит».
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