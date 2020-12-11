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Защитник ЦСКА рассказал, как тяжело пришлось адаптироваться в Москве его жене-доминиканке

Защитник ЦСКА рассказал, как тяжело пришлось адаптироваться в Москве его жене-доминиканке
Баскетбол / Евролига 0

Защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард рассказал, как ему и его супруге дался переезд в Москву. По его словам, после небольшого испанского городка Витория контраст получился заметным.

«Переезд из маленькой и спокойной Витории в огромную Москву был ошеломляющим. Это абсолютно ни с чем не сравнимый опыт! В принципе, я родом из Пенсильвании, поэтому привык и к солнцу, и к снегу. Но разве русские зимы можно сравнить с нашими! Моей жене, доминиканке, было ещё тяжелее. Она любит проводить время на свежем воздухе, а в Москве мы всё время находимся внутри чего-то: квартиры, машины, арены. Даже когда не дома, мы всё равно в замкнутом пространстве. Так что обоим потребовалось некоторое количество времени, чтобы привыкнуть к этой особенности российской столицы.

Во время матчей Евролиги мы бываем в разных городах Старого Света, но опыт путешествий на матчи Единой Лиги ВТБ гораздо более интересный. Мне очень нравится Санкт-Петербург — красивый город, удивительная архитектура, много воды. Нравится Краснодар. Вообще считаю, что, если город впечатляет, когда лежит в снегу, значит это красивый город. Меня впечатлила Астана. Это новый и очень интересный опыт», — приводит слова Хиллиарда VTBRussia.

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