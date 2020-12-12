Гарри Каспаров отреагировал на скандальное поведение Кайри Ирвинга

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров ответил разыгрывающему «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу, который выступил с критикой штрафа НБА за нарушение правил общения с представителями СМИ.
Ирвинг, избегающий общения с журналистами, ранее написал, что «не намерен разговаривать с пешками».
«Нет ничего зазорного в том, чтобы разговаривать с пешками. А вот действительно плохо, когда они начинают тебе отвечать! Это значит, что у тебя проблемы», – написал Каспаров на своей странице в «Твиттере».
После старта тренировочного лагеря 1 декабря Ирвинг несколько раз отказывался от интервью с журналистами. Это нарушает правила НБА, поскольку здоровые игроки до и после тренировок обязаны общаться с медиа. Ирвинг пообещал, что не даст ни одного комментария СМИ в сезоне-2020/2021.
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