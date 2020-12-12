Паулюс Янкунас установил исторический рекорд Евролиги

Тяжёлый форвард «Жальгириса» Паулюс Янкунас в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (81:69) появился на площадке в 354-й раз в игре турнира. Это новый рекорд в истории Евролиги.

36-летний Янкунас превзошёл 40-летнего тяжёлого форварда «Реала» Фелипе Рейеса (353 матча), который ещё продолжает карьеру, но не всегда попадает в ротацию мадридского клуба. На третьем месте по числу матчей в Евролиге легендарный баскетболист «Барселоны» Хуан Карлос Наварро (341 матч). Четвёртое и пятое места занимают продолжающие карьеру ветераны «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис (336 матчей) и Георгиос Принтезис (321 матч).

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