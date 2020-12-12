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Леброн Джеймс испытывает сильнейшие боли

Леброн Джеймс испытывает сильнейшие боли
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что ему непросто даётся подготовка к новому сезону.

«Физически прямо сейчас я чувствую сильнейшие боли. Мы только начали тренировки, но эта боль сопровождала меня почти всю мою карьеру, за исключением первого или второго сезона, когда мне было 18 или 19 лет», — приводит слова Джеймса ESPN.

22 декабря — начало регулярного чемпионата НБА сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.

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