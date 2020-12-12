Леброн Джеймс испытывает сильнейшие боли

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что ему непросто даётся подготовка к новому сезону.



«Физически прямо сейчас я чувствую сильнейшие боли. Мы только начали тренировки, но эта боль сопровождала меня почти всю мою карьеру, за исключением первого или второго сезона, когда мне было 18 или 19 лет», — приводит слова Джеймса ESPN.

22 декабря — начало регулярного чемпионата НБА сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.