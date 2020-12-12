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Казинс прокомментировал дебют в «Хьюстоне» после полутора пропущенных лет из-за травмы

Казинс прокомментировал дебют в «Хьюстоне» после полутора пропущенных лет из-за травмы
Баскетбол / НБА 0

Новобранец «Хьюстон Рокетс» центровой Демаркус Казинс прокомментировал дебют в новой команде, который состоялся после полутора лет паузы в карьере, связанной с травмой.

«Учитывая долгий и тяжёлый процесс реабилитации, это был идеальный вечер. Хорошее выступление, не так уж и важно, кто это смотрит и кому это интересно. Матч продемонстрировал, что, невзирая на все обстоятельства, здесь есть по-прежнему хорошая команда», — приводит слова Казинса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джонатан Фейгин.

В предсезонном матче с «Чикаго Буллз» Казинс провёл на паркете 14,5 минуты. За это время он собрал коллекцию из 14 очков, 5 подборов, 2 передач, 2 перехватов и 2 блок-шотов. Техасцы выиграли со счётом 125:104.

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