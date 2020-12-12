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«Клипперс» пытались сбросить Пола Джорджа перед выдачей контракта на $ 190 млн

«Клипперс» пытались сбросить Пола Джорджа перед выдачей контракта на $ 190 млн
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс» пытался сбросить контракт форварда Пола Джорджа перед недавним пятилетним продлением контракта на $ 190 млн, сообщает обозреватель The Ringer Паоло Агетти. Клуб из Лос-Анджелеса решил сохранить Джорджа, когда оценил ситуацию на рынке.

«Согласно источнику во фронт-офисе, в НБА ходили разговоры, что «Клипперс» тщательно проанализировали, что они могут получить на рынке за Джорджа, прежде чем решить, что продление является лучшим вариантом. Один из сотрудников фронт-офиса сказал, что, несмотря на плохие цифры в конце контракта Джорджа, он, вероятно, получил бы такой же контракт в другом месте. Джордж — номер два, кому нужно платить деньги первой опции», — отметил Агетти.

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