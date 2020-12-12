Чарльз Баркли: думаю, у Кайри Ирвинга не всё в порядке с головой. Я сейчас не шучу

Легенда НБА Чарльз Баркли считает проявлением неадекватности отказ разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга общаться с представителями СМИ, которых он назвал «пешками».

«Хочу, чтобы кто-нибудь к нему достучался. Действительно думаю, что у Кайри не всё в порядке с головой, искренне верю в это. Я сейчас не шучу. Не понимаю, какова его цель. Эй, чувак, они платят тебе $ 40 млн за сезон, тебе нужно просто поговорить с прессой. Нужно ответить на вопросы, которые задают журналисты. Ты должен появиться перед СМИ и ответить на вопросы. Говорю всем этим парням: «Боже, мы самые удачливые парни в мире». Мы зарабатываем миллионы долларов, просто играя в глупую игру. Часть нашей работы — ходить на радиошоу, разговаривать с прессой. У них тоже есть своя работа», — приводит слова Баркли Fadeaway World.