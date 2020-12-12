Главный тренер «Милана» объяснил провал на последних минутах матча с «Барселоной»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал проигрыш команды в матче Евролиги с «Барселоной» — 71:87. В частности, он упомянул о провале в последние пять минут встречи (2:23), который и стал определяющим.
«Мои поздравления „Барселоне“. Хорошая победа в четвёртой четверти, в последние пять минут. В какой-то момент у нас не осталось энергии, мы не могли приложить усилий. Но сегодня я видел от своей команды много хорошего, так что мы недовольны поражением. В последние минуты мы допустили несколько потерь, а они играли с упором на физику. Нам не хватало Серхио Родригеса, это не оправдание, но он смелый и важный игрок. Как бы то ни было, двигаемся дальше, будем готовы к следующей игре», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.
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