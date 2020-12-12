Майк Джеймс — MVP тура Евролиги. У него 51 балл полезности — почти в 2 раза выше Миротича

Защитник ЦСКА Майк Джеймс признан MVP 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с «Химками» (96:87) Джеймс набрал 36 очков, 9 подборов и 10 передач при рейтинге эффективности 51 балл. Джеймс установил рекорд результативности в сезоне Евролиги. Ранее максимум составлял 33 очка и принадлежал разыгрывающему Василие Мицичу из «Анадолу Эфес». Кроме того, Джеймс отметился абсолютно лучшим в сезоне рейтингом эффективности, составившим 51 балл. Ранее максимум составлял 42 балла и принадлежал центровому АСВЕЛа Мустафе Фаллю. По эффективности Джеймс показал шестой лучший результат за всю историю Евролиги. К тому же Майк оформил личные карьерные рекорды по эффективности, результативности и передачам. Американцу не хватило одного подбора, чтобы оформить трипл-дабл в Евролиге и стать третьим в истории после Ника Калатеса и Николы Вуйчича.



В пятерку лучших игроков тура также вошли тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич (28 баллов), центровой «Басконии» Ачилле Полонара (28), центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис (28) и центровой «Валенсии» Майк Тоби (27).

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