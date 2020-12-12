Гомельский: не могу понять, что происходит с Клайберном

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о нынешней форме американского форварда ЦСКА Уилла Клайберна, который пока не демонстрирует выступлений былого уровня.

«Не могу понять, что происходит с Клайберном. Обыгрыш не получается, скорость первого шага в проходе стала ниже. Видимо, это последствия травмы. Улучшился только бросок. Но время подготовки к броску выросло», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Клайберн пропустил почти весь минувший сезон из-за разрыва крестообразных связок. В нынешнем сезоне Уилл не демонстрирует прежней эффективности.

В 13 матчах регулярного чемпионата Евролиги (1 — в старте) Клайберн набирал 14,3 очка, собирал 4,2 подбора и совершал 1,2 передачи.