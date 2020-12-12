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Брэдли Бил сказал, что думает о совместном выступлении с Расселлом Уэстбруком

Брэдли Бил сказал, что думает о совместном выступлении с Расселлом Уэстбруком
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил поделился мыслями о своём новом напарнике по команде, разыгрывающем Расселле Уэстбруке. По словам баскетболиста, он не будет судить о новобранце «Уизардс» по его прежним взаимоотношениям с напарниками по команде.

«Я не Дюрант, не Джордж, не Оладипо и не Джеймс. У всех нас есть что-то общее, но все мы разные. Не буду судить Уэстбрука по его предыдущим взаимоотношениям с напарниками. Хочу понять его сегодня. Мне нужен мой собственный опыт. Ожидаю, что Расселл сделает меня лучше», — приводит слова Била Gazzetta.gr.

Напомним, Уэстбрук стал игроком «Вашингтон Уизардс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс». В Техас отправился экс-лидер «Уизардс», защитник Джон Уолл.

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