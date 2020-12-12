Клубы НБА будут решительнее выменивать Хардена после разрешения ситуации Адетокунбо

Несколько клубов НБА собираются предпринимать более активные попытки выменять защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена после 21 декабря, когда закончится дедлайн по подписанию форварда Янниса Адетокунбо с «Милуоки Бакс», сообщает NBA Central.
Яннис может отказаться от продления с «Бакс», что повысит шансы других клубов заполучить его. Ситуация с Адетокунбо является главной причиной, почему в сделке по Хардену «Рокетс» не получили достойного предложения.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА.
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