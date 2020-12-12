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Клубы НБА будут решительнее выменивать Хардена после разрешения ситуации Адетокунбо

Клубы НБА будут решительнее выменивать Хардена после разрешения ситуации Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Несколько клубов НБА собираются предпринимать более активные попытки выменять защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена после 21 декабря, когда закончится дедлайн по подписанию форварда Янниса Адетокунбо с «Милуоки Бакс», сообщает NBA Central.

Яннис может отказаться от продления с «Бакс», что повысит шансы других клубов заполучить его. Ситуация с Адетокунбо является главной причиной, почему в сделке по Хардену «Рокетс» не получили достойного предложения.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА.

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