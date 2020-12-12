«Цмоки-Минск» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Парме»

В Минске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» принимал «Парму».

Хозяева неудачно начали встречу и после первой четверти уступали с разницей в 8 очков — 14:22. К большому перерыву минчанам не удалось переломить ход матча в свою пользу — 28:37. В третьей десятиминутке команда из Беларуси немного сократила отставание — 49:54. Но в заключительном игровом отрезке «Парма» снова прибавила и одержала уверенную победу — 78:65. «Цмоки-Минск» потерпел шестое поражение кряду в Единой лиге ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал Глеб Шейко, набравший 14 очков. У минчан Роберт Лоури записал в актив 14 очков. Опытный новобранец «Цмоки-Минск» Артём Параховский набрал 8 очков и собрал 4 подбора.