«Цмоки-Минск» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Парме»
В Минске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» принимал «Парму».
Хозяева неудачно начали встречу и после первой четверти уступали с разницей в 8 очков — 14:22. К большому перерыву минчанам не удалось переломить ход матча в свою пользу — 28:37. В третьей десятиминутке команда из Беларуси немного сократила отставание — 49:54. Но в заключительном игровом отрезке «Парма» снова прибавила и одержала уверенную победу — 78:65. «Цмоки-Минск» потерпел шестое поражение кряду в Единой лиге ВТБ.
Самым результативным в составе победителей стал Глеб Шейко, набравший 14 очков. У минчан Роберт Лоури записал в актив 14 очков. Опытный новобранец «Цмоки-Минск» Артём Параховский набрал 8 очков и собрал 4 подбора.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 декабря 2020, суббота. 15:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
65 : 78
Парма
Пермь, Россия
Цмоки-Минск: Лоури - 14, Рогозенко - 11, Клайберн - 8, Параховский - 8, Салаш - 7, Лейманис - 6, Чаварс - 4, Белянков - 3, Тростинецкий - 3, Дуду - 1, Борисевич, Пустогвар
Парма: Шейко - 14, Жукаускас - 12, Буланов - 10, Ивлев - 10, Жмако - 9, Мейерис - 8, Юшкевичюс - 6, Уильямс - 5, Джонсон - 4, Бондаренко, Куров, Чернышев
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