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Джимми Батлер объяснил лайк под постом о готовности Джеймса Хардена перейти в «Майами»

Джимми Батлер объяснил лайк под постом о готовности Джеймса Хардена перейти в «Майами»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер объяснил, почему поставил лайк под постом о готовности защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена играть в составе клуба из «Майами».

«Мне всегда нравилась его прическа — дреды, косички, пышная борода. Я лайкнул этот пост», — цитирует Батлера Clutch Points.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА.

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