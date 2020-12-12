Хлои Кардашьян получила подарок от «Бостона»

Актриса и модель Хлои Кардашьян, подруга центрового «Бостон Селтикс» Тристана Томпсона, получила набор сувениров от клуба своего возлюбленного. «Селтикс» поприветстовали Кардашьян и её дочь Тру.
«Хлои и Тру, добро пожаловать в семью! Мы хотели убедиться, что у вас обеих есть стартовый набор снаряжения до начала сезона. Берегите себя и становитесь зелёными!», — написал клуб в соцсети.
«Большое спасибо «Селтикс»! Так приятно, что вы поприветствовали Тру и меня!!! Будем зелёными», — ответила Кардашьян.
Фото: https://www.instagram.com/khloekardashian/
В 2016 году Томпсон стал чемпионом НБА вместе с Леброном, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. Многие называют их камбэк с 1-3 одним из величайших выступлений в финале лиги.
Ранее стало известно о неудачных переговорах между Тристаном и «Кавальерс» — игрока не устроила сумма нового контракта. Леброн Джеймс лично пытался уговорить Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», но баскетболист предпочёл «Селтикс» и заключил двухлетнее соглашение с «Бостоном» на $ 19 млн.
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