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«Милуоки» будет трудно провести обмен Джеймса Хардена

«Милуоки» будет трудно провести обмен Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

«Милуоки Бакс» будет сложно произвести обмен с «Хьюстон Рокетс» по Джеймсу Хардену, сообщает The Athletic. Почти половина игроков «Бакс» недоступны для обмена до февраля 2021 года из-за того, что подписали контракты или были выменяны в межсезонье-2020. Таким образом, это делает практически невозможным обмен Хардена в «Милуоки» без участия третьей команды.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.

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