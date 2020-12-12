Евгений Пашутин: «Зенит» лидирует в Лиге ВТБ и является очень опасной командой

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».



«Зенит» лидирует в Лиге ВТБ и является очень опасной командой. Играют от периметра, практически все игроки стартовой пятерки набирают более десяти очков в среднем за матч. Очень внимательно нужно сыграть с Пангосом, который представляет собой мотор команды. Мы должны контролировать шутеров соперника и доминировать на подборе, как в последней нашей игре. Будем максимально сконцентрировано действовать все сорок минут и играть только на победу!", — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарской команды.



Матч «Локомотив-Кубань» – «Зенит» состоится в воскресенье, 13 декабря.