Звезда «Барселоны» установил впечатляющий клубный рекорд

Разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес установил клубный рекорд по количеству передач в одном матче Евролиги. В матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» Калатес сделал 14 передач.



Напомним, встреча завершилась победой «Барселоны». В ходе четвёртой четверти миланцы лидировали с преимуществом в 5 очков — 69:64. Но за пять минут до финальной сирены атака команды Мессины встала, в то время как «Барселона» активизировалась и в итоге совершила рывок — 23:2, приведший каталонцев к крупной победе — 87:71.



Самым результативным в составе победителей стал набравший 21 очко Брендон Дэвис. Дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов — на счету Николы Миротича. У «Милана» отличился Малкольм Дилэйни, принесший команде 23 очка.