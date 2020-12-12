Звезда «Барселоны» установил впечатляющий клубный рекорд
Разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес установил клубный рекорд по количеству передач в одном матче Евролиги. В матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» Калатес сделал 14 передач.
Напомним, встреча завершилась победой «Барселоны». В ходе четвёртой четверти миланцы лидировали с преимуществом в 5 очков — 69:64. Но за пять минут до финальной сирены атака команды Мессины встала, в то время как «Барселона» активизировалась и в итоге совершила рывок — 23:2, приведший каталонцев к крупной победе — 87:71.
Самым результативным в составе победителей стал набравший 21 очко Брендон Дэвис. Дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов — на счету Николы Миротича. У «Милана» отличился Малкольм Дилэйни, принесший команде 23 очка.
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