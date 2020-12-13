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«Майами» готов к обмену Джеймса Хардена

«Майами» готов к обмену Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

«Майами Хит» выменяет защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, если представится такая возможность, сообщает Miami Herald.

На этой неделе Харден расширил свой список предпочтительных вариантов продолжения карьеры, включив туда «Майами» и «Милуоки Бакс». Два высших управленца франшизы «Хит» всерьёз заинтересованы в приобретении Хардена, несмотря на скептицизм окружающих о непригодности Джеймса для системы игры команды.

«Майами» готов включить включить в обменный пакет атакующего защитника Тайлера Хирроу, если будет такая необходимость. «Хит» предпочитают оставить успешно выступившего в сезоне новичка Хирроу в составе, но признают, что игроки уровня Хардена крайне редко бывают доступны на рынке.

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