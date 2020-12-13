«Майами» готов к обмену Джеймса Хардена

«Майами Хит» выменяет защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, если представится такая возможность, сообщает Miami Herald.



На этой неделе Харден расширил свой список предпочтительных вариантов продолжения карьеры, включив туда «Майами» и «Милуоки Бакс». Два высших управленца франшизы «Хит» всерьёз заинтересованы в приобретении Хардена, несмотря на скептицизм окружающих о непригодности Джеймса для системы игры команды.



«Майами» готов включить включить в обменный пакет атакующего защитника Тайлера Хирроу, если будет такая необходимость. «Хит» предпочитают оставить успешно выступившего в сезоне новичка Хирроу в составе, но признают, что игроки уровня Хардена крайне редко бывают доступны на рынке.