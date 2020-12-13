Ламело Болл очков в первом матче за «Шарлотт» не набрал, но отдал шикарные ассисты

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл не набрал ни одного очка (0/5 с игры) в дебютном предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (100:111). При этом за 16 минут на площадке Болл собрал 10 подборов и отдал 4 эффектных ассиста.

Посмотреть видео можно на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Болл был выбран «Шарлотт» под 3-м пиком на драфте НБА 2020 года.

22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.