Стефен Карри реализовал невероятный бросок с трибуны

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри совершил невероятный бросок с трибуны на разминке перед первым предсезонным матчем НБА против «Денвер Наггетс» (107:105).



В матче с «Наггетс» Карри записала на свой счёт 10 очков.

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22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.