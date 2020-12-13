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Стив Нэш прокомментировал ситуацию с Кайри Ирвингом

Стив Нэш прокомментировал ситуацию с Кайри Ирвингом
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш поделился мыслями о ситуации вокруг одного из лидеров команды, Кайри Ирвинга. Напомним, защитник отказался от общения со СМИ на весь сезон. НБА уже отреагировал и оштрафовала игрока на $ 25 тыс.

«Не общался с ним на эту тему. Кайри был невероятен в тренировочном лагере, он играл на высочайшем уровне, и он настоящий лидер. Возможно, у вас, ребята, он не на хорошем счету, но для меня он хорош и я получаю удовольствие, тренируя его. Если он захочет обсудить со мной эту ситуацию, буду более чем рад. Мы с ним на эту тему пока не общались», — приводит слова Нэша DailyNets.

Напомним, Стив Нэш стал наставником «Бруклин Нетс» в межсезонье. Это его первый клуб, в котором он работает в качестве главного тренера.

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