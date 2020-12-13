19-летняя инстаграм-модель ушла от Ламело Болла к другому игроку НБА

19-летняя инстаграм-модель Эшли Альвано рассталась с разыгрывающим «Шарлотт Хорнетс» Ламело Боллом и начала встречаться с тяжелым форвардом «Вашингтон Уизардс» Руи Хачимурой, сообщает Sports Gossip на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в инстаграм-аккаунте ashleyalvano.

Ламело Болл был выбран под третьим номером драфта НБА 2020 года и проведёт в составе «Шарлотт» дебютный сезон в лиге. Хачимура был выбран «Уизардс» под 9-м пиком на драфте в прошлом году и провёл в лиге один сезон.

22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5–10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17–21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8–22 июля — финал НБА.