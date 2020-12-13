Джимми Батлер назвал четырёх игроков НБА, которые лучше него

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер отметил, что американские СМИ вновь не включают его команду в число фаворитов сезона. Баскетболист объяснил это тем, что многие звёздные игроки вернутся после травм. При этом Батлер отметил, что некоторые из них действительно лучше него.

«Никто на нас не ставит, нам нужно делать свою работу. Нужно выходить и доказывать, что мы можем сражаться с лучшими.

Понимаю, почему наc не считают фаворитами. Мне не нужно читать СМИ, чтобы знать, что в этом году возвращаются игроки, которые лучше меня. Говорю о Кевине Дюранте, Кайри Ирвинге, Стефене Карри, Карле-Энтони Таунсе. Многие возвращаются. Эти ребята лучше меня", — приводит слова баскетболиста портал Essentialy Sports.