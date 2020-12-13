Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кайри Ирвинг не ладил не только с Леброном, но и с Кевином Лавом

Кайри Ирвинг не ладил не только с Леброном, но и с Кевином Лавом
Баскетбол / НБА 0

Издание The Athletic поделилось информацией, как складывались отношения Кайри Ирвинга с Кевином Лавом и Леброном Джеймсом во времена выступлений трио в «Кливленд Кавальерс».

«Лав и Ирвинг никогда не были близки. Более того, нескольких игроков уже раздражало поведение Кайри, который ни с кем не общался на тренировках. Ирвингу не нравилось, что его воспринимают как младшего брата Леброна. Сначала всё было в порядке, но потом ситуация ухудшилась.

Убеждён, в Ирвинге говорила зависть. У Леброна были привилегии, свойственные любому лидеру команды. У него был свой тренер, свой врач и так далее. Кайри не нравилось это, и однажды он начал приводить собственную команду специалистов. Он просто хотел стать Леброном, вместо того чтобы идти своим путём», — отмечает источник.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020