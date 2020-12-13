Кайри Ирвинг не ладил не только с Леброном, но и с Кевином Лавом

Издание The Athletic поделилось информацией, как складывались отношения Кайри Ирвинга с Кевином Лавом и Леброном Джеймсом во времена выступлений трио в «Кливленд Кавальерс».
«Лав и Ирвинг никогда не были близки. Более того, нескольких игроков уже раздражало поведение Кайри, который ни с кем не общался на тренировках. Ирвингу не нравилось, что его воспринимают как младшего брата Леброна. Сначала всё было в порядке, но потом ситуация ухудшилась.
Убеждён, в Ирвинге говорила зависть. У Леброна были привилегии, свойственные любому лидеру команды. У него был свой тренер, свой врач и так далее. Кайри не нравилось это, и однажды он начал приводить собственную команду специалистов. Он просто хотел стать Леброном, вместо того чтобы идти своим путём», — отмечает источник.
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