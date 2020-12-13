Стали известны игроки, которых «Майами» точно придётся отдать за Джеймса Хардена

Клуб НБА «Майами Хит» предметно заинтересован в обмене защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и близок к заключению сделки, сообщает Miami Herald.

«Майами» и «Хьюстону» необходимо учитывать финансовые ограничения НБА. «Хит» придётся отдать «Рокетс» игроков с общей зарплатой не менее $ 41,2 млн, которые Харден зарабатает в сезоне-2020/2021. Андре Игуодала ($ 15 млн за сезон) и Келли Олиник ($ 12,6 млн) должны быть включены в любое предложение «Майами» по Хардену.

Горан Драгич, Мейерс Леонард и Юдонис Хаслем переподписали контракты с «Хит» в межсезонье и не могут быть обмененными до 6 февраля, как и пополнившие команду свободные агенты Эйвери Брэдли и Морис Харклесс. Лучшим предложением «Майами» считается пакет вокруг Тайлера Хирроу, в который войдут Игуодала, Олиник, два игрока из группы Прешес Ачиува, Кендрик Нанн и Данкан Робинсон, а также пики первого раунда драфта 2025 и 2027 годов.