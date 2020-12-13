«Автодор» завоевал пятую победу кряду в Единой лиге ВТБ

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Енисей».
Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней был хозяева — 21:19. Во второй десятиминутке саратовцы укрепили преимущество — 44:37. В третьем игровом отрезке «Автодор» нарастил преимущество до 10 очков — 62:52. В заключительные десять минут матча хозяева контролировали происходящее на паркете и оформили победу — 85:79.
Самым результативным в составе победителей стал Нэйт Мэйсон, набравший 23 очка и совершивший 8 передач. У сибиряков лучшим стал Лейтон Хэммондс, записавший в актив 23 очка.
Отметим, что «Автодор» завоевал уже пятую победу кряду. В предыдущих матчах были обыграны, в том числе, «Локомотив-Кубань» и «Химки».
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