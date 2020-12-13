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«Автодор» завоевал пятую победу кряду в Единой лиге ВТБ

«Автодор» завоевал пятую победу кряду в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Енисей».

Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней был хозяева — 21:19. Во второй десятиминутке саратовцы укрепили преимущество — 44:37. В третьем игровом отрезке «Автодор» нарастил преимущество до 10 очков — 62:52. В заключительные десять минут матча хозяева контролировали происходящее на паркете и оформили победу — 85:79.

Самым результативным в составе победителей стал Нэйт Мэйсон, набравший 23 очка и совершивший 8 передач. У сибиряков лучшим стал Лейтон Хэммондс, записавший в актив 23 очка.

Отметим, что «Автодор» завоевал уже пятую победу кряду. В предыдущих матчах были обыграны, в том числе, «Локомотив-Кубань» и «Химки».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
85 : 79
Енисей
Красноярск, Россия
Автодор: Бестужев, Гордон, Квитковских, Макиев, Минченко, Михайловский, Мэйсон, Петенев, Старкс, Шакич
Енисей: Балашов, Бэттл, Гудумак, Джонсон, Комиссаров, М. Кулагин, Митусов, Попов, Хог, Хэммондс
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