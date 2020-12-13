В соцсетях опубликованы интимные фотографии Клэя Томпсона

В соцсетях опубликованы интимные фотографии атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.

Фото доступно в твитттер-аккаунте Cap Artist.

Напомним, Клэй Томпсон восстанавливается после травмы ахилла, которую он получил в ноябре во время тренировки. Пятикратный участник Матча звёзд НБА Томпсон, по прогнозам врачей, полностью выздоровеет и не будет иметь никаких игровых ограничений из-за повреждения ахилла. Томпсон собирался вернуться в строй в сезоне-2020/2021 после пропущенного года из-за разрыва крестообразных связок, однако на прошлой неделе во время тренировки в Южной Калифорнии порвал ахилл. После этого «Уорриорз» для усиления задней линии приобрели Келли Убре и Кента Бейзмора.