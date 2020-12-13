Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В соцсетях опубликованы интимные фотографии Клэя Томпсона

В соцсетях опубликованы интимные фотографии Клэя Томпсона
Баскетбол / НБА 0

В соцсетях опубликованы интимные фотографии атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.

Фото доступно в твитттер-аккаунте Cap Artist.

Напомним, Клэй Томпсон восстанавливается после травмы ахилла, которую он получил в ноябре во время тренировки. Пятикратный участник Матча звёзд НБА Томпсон, по прогнозам врачей, полностью выздоровеет и не будет иметь никаких игровых ограничений из-за повреждения ахилла. Томпсон собирался вернуться в строй в сезоне-2020/2021 после пропущенного года из-за разрыва крестообразных связок, однако на прошлой неделе во время тренировки в Южной Калифорнии порвал ахилл. После этого «Уорриорз» для усиления задней линии приобрели Келли Убре и Кента Бейзмора.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020