Экс-одноклубник Леброна Джеймса и Майкла Джордана выбрал величайшего между ними

Экс-игрок НБА Ларри Хьюз, который был одноклубником Майкла Джордана в «Вашингтон Уизардс» и играл вместе с Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс», выбрал величайшего между двумя баскетболистами.
«Я считаю, что Майкл Джордан — величайший баскетболист всех времён. Символ Jumpman можно найти даже на кроссовках Леброна. Я действительно так смотрю на этот спор. Хотя Леброн не слишком сильно отстаёт. Если отвечать на вопрос и выбирать одного величайшего, то я назову Джордана. Но я никогда не буду дискредитировать то, что делает Леброн. Просто сейчас другое время. Я отдаю ему должное там, где это необходимо.
У Леброна было такое же внимание к деталям, как и у Майкла. Он был сосредоточен на том, что происходило вокруг него, и на том, как он мог бы улучшить игру. Леброн понимает, как играют баскетболисты и как они выполняют свою работу. Возможность сыграть с этими парнями была потрясающей. Есть сходство в том, как они обращают внимание на детали. Они могли внести коррективы в зависимости от того, что произошло», — приводит слова Хьюза.
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