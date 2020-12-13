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«Локомотив-Кубань» нанёс «Зениту» первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» нанёс «Зениту» первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит».

Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам которой команды не смогли выявить лидера — 15:15. Во второй четверти сильнее оказались хозяева паркета — к большому перерыву «Локомотив-Кубань» повёл со счётом 42:36. В третьей четверти также сильнее оказались краснодарцы, преимущество которых к заключительной четверти достигло девяти очков. Заключительная четверть также завершилась в пользу хозяев паркета.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Кроуфорд, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Кевин Херви. В составе «Зенита» 18 очков набрал Артурас Гудайтис.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
96 : 81
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 23, Кузминскас - 20, Линч - 16, Херви - 12, Каммингс - 11, Ильницкий - 7, Калниетис - 7, Емченко, Калинов, Мартюк, Мотовилов, Нягу
Зенит: Гудайтис - 18, Риверс - 15, Холлинс - 15, Зубков - 10, Пойтресс - 9, Понитка - 9, Пангос - 3, Трушкин - 2, Вольхин, Захаров, Пушков, Фридзон
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