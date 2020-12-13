«Локомотив-Кубань» нанёс «Зениту» первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

В Краснодаре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит».



Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам которой команды не смогли выявить лидера — 15:15. Во второй четверти сильнее оказались хозяева паркета — к большому перерыву «Локомотив-Кубань» повёл со счётом 42:36. В третьей четверти также сильнее оказались краснодарцы, преимущество которых к заключительной четверти достигло девяти очков. Заключительная четверть также завершилась в пользу хозяев паркета.



Самым результативным в составе победителей стал Джордан Кроуфорд, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Кевин Херви. В составе «Зенита» 18 очков набрал Артурас Гудайтис.