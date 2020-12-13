Энес Кантер: ООН, НАТО и Европейский Союз должны что-то сделать с Эрдоганом

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер рассказал о ситуации в Турции при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и борьбе НБА с коронавирусом.

«Из-за моего статуса игрока НБА каждый раз, когда я говорю о ситуации в Турции, это вызывает страх как здесь, в США, так и в самой Турции. Конечно, Эрдогану это не нравится, и это влияет на меня и мою семью. Я имею в виду, что моя собственная история известна, потому что я игрок НБА. Есть тысячи гораздо худших историй, которые не увидели свет. Вот почему я говорю, что ООН, НАТО и Европейский Союз должны что-то сделать с Эрдоганом.

Коронавирус поразил весь мир, мы должны быть осторожны. Но в мире НБА дела обстоят намного лучше. Мы вышли из «пузыря». Мы сдаём тесты каждый день, правила очень строгие. Я думаю, что этот год будет очень важным для НБА, в лиге уделят этому вопросу пристальное внимание", — приводит слова Кантера Gazzetta.