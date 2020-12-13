Названы два игрока, от которых «Клипперс» избавятся в ближайшее время

Анонимные управленцы НБА в опросе The Athletic заявили, что «Лос-Анджелес Клипперс» в ближайшее время расстанется с разыгрывающим Патриком Беверли и атакующим защитником Лу Уильямсом.

«Клипперс» должны избавиться от Лу Уильямса, у которого истекает контракт на $ 8 млн. Все знают о проблемах «химии» в команде, поэтому я шокирован, что Лу Уильямс всё ещё здесь. Я немного шокирован тем, что Патрик Беверли тоже всё ещё здесь.



Думаю, «Клипперс» внесут изменения в состав. Я не могу представить в команде Лу и Пэта Беверли, у которых осталось два сезона на контракте и в общей сложности $ 27,6 млн зарплаты. «Клиппперс» отправили бы их в другое место, потому что конфликт продолжается. Но контракт Пэта не так легко сбросить. Знаю владельца «Клипперс» Стива Баллмера. Думаю, что он попытается быть агрессивным и расстанется с этими парнями", — заявил один из управленцев.