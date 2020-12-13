Евгений Пашутин — о победе над «Зенитом»: мы только на пути улучшения своей игры

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением о матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (96:81).
«Хотел бы поздравить команду и поблагодарить болельщиков. Сегодня была особенная атмосфера, отличная энергетика, ощутили поддержку трибун в полной мере. «Зенит» хорошо играет в Лиге ВТБ, у них длинная «скамейка» и отличная ротация. Знали, что нужно остановить их снайперов и внимательно сыграть с «большими». Внимательно играли на периметре, все броски соперника были с сопротивлением. Где-то рискнули, сыграв один на один против Гудайтиса, он набрал свои очки, но зато меньше набрали снайперы на периметре. Показали солидную защиту и контролировали ход игры. Командный дух, энергетика и движение мяча в последних двух матчах уже похожи на то, что мы хотим видеть от ребят на площадке. Прибавляем, но понимаем, что мы только на пути улучшения своей игры», — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.
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