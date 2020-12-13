Две женщины хотят взыскать деньги с Дуайта Ховарда. Они ухаживали за его гиганским питоном

Две бывших домработницы центрового «Филадельфии Сиксерс» Дуайта Ховарда Армика Набаа и Камиша Шелман подали в суд на игрока, сообщает TMZ.



Домработницы требуют взыскать с Ховарда по крайней мере $ 50 тыс. Они заявили, что без предупреждения были уволены в январе 2020 года, при этом баскетболист НБА полностью не расплатился с ними за работу.



По словам Набаа и Шелман, Ховард нанял их в декабре 2018 года. Центровой пообещал, что работницы будут заниматься бизнес-задачами и административными делами в доме игрока. Позже Ховард начал давать всё больше обязанностей Набаа и Шелман. Он уволил садовника, дворецкого и горничную, поручив эту работу двум женщинам. Кроме того, Набаа и Шелман пришлось ухаживать за коллекцией огромных змей Ховарда. Одна из них, удав Клеопатра, может вырасти до 7,5 метра в длину и весом около 90 килограммов.



Кроме этого, Набаа рассказала, что повлияла на развитие карьеры Ховарда. Она якобы использовала свои связи и контакты, которые помогли Дуайту заключить контракт c «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 2,6 млн в межсезонье-2019.