Экс-одноклубник Леброна Джеймса и Майкла Джордана назвал главную разницу между ними

Экс-игрок НБА Брэндан Хэйвуд, который был одноклубником Майкла Джордана в «Вашингтон Уизардс» и играл вместе с Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс», рассказал о разнице в характере между двумя баскетболистами.

«Майк хотел вырвать вам сердце. Он хотел, чтобы вы его боялись. Майкл хотел доминировать над вами, как в обороне, так и в нападении. Вот в чём ключевая разница между ним и Леброном. Джордан хотел использовать трешток. Он хотел дать вам понять, что вы не можете его закрыть. На тренировках Эм Джей говорил Байрону Расселу такое, что становилось неловко. Он просто загонял этого парня! Не то чтобы он ему не нравился. Просто Майкл был таким. Раньше они соревновались на тренировках, но Рассел всегда выглядел беспомощным. Он каждый день говорил трешток Майклу. Но у него не было шансов выиграть эту битву», — приводит слова Хэйвуда Hoops Hype.