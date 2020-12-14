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Молодой ролевик «Лейкерс» превзошёл по результативности Кавая и Джорджа вместе взятых

Молодой ролевик «Лейкерс» превзошёл по результативности Кавая и Джорджа вместе взятых
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (131:106) в предсезонном матче НБА.

Самым результативным игроком матча стал 20-летний защитник «Лейкерс» Тэйлен Хортон-Такер, набравший 33 очка и 10 подборов. Звёзды «Клипперс» Кавай Леонард (11 очков) и Пол Джордж (9 очков) показали низкую результативность. Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвису игру пропустили, но должны появиться в следующих матчах предсезонки.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон.

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