Молодой ролевик «Лейкерс» превзошёл по результативности Кавая и Джорджа вместе взятых

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (131:106) в предсезонном матче НБА.



Самым результативным игроком матча стал 20-летний защитник «Лейкерс» Тэйлен Хортон-Такер, набравший 33 очка и 10 подборов. Звёзды «Клипперс» Кавай Леонард (11 очков) и Пол Джордж (9 очков) показали низкую результативность. Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвису игру пропустили, но должны появиться в следующих матчах предсезонки.

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