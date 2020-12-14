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Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг стали самыми результативными в совметном дебюте за «Бруклин»

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг стали самыми результативными в совметном дебюте за «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

«Бруклин Нетс» обыграл «Вашингтон Уизардс» (119:114) в предсезонном матче НБА.

Самым результативным в составе «Нетс» стал Кайри Ирвинг, набравший 18 очков. Кевин Дюрант провел первый матч вместе с Кайри, дебютировав в составе «Бруклина» спустя год и 5 месяцев после подписания контракта и набрав 15 очков. Дюрант и Ирвинг показали лучшую результативность в составе «Нетс». Отметим, что звёзды «Вашингтона» Расселл Уэстбрук и Брэдли Бил игру пропустили, нго должны выйти на паркет в следующих матчах предсезонки.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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