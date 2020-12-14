Гилберт Аренас назвал единственный способ победы «Бруклина» над «Лейкерс»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас выразил мнение, что у «Бруклин Нетс» появится шанс соперничать с «Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброном Джеймсом, только если клуб подпишет Джеймса Хардена или Расселла Уэстбрука.



«Послушайте, я наблюдал за «Нетс» в течение двух недель. Они потрясающе играют, здорово работают вместе, но давайте не будем забывать Леброна и команду «Кливленда». Тогда ему противостояли Кей Ди, Карри, Клэй, Дрэймонд. Четыре звезды «Уорриорз». Сейчас их только двое, и Джеймс получил солидную поддержку. Если только «Нетс» не собираются взять Хардена и Уэстбрука, я не вижу шансов на борьбу», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстон Рокетс» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.