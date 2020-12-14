Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мэджик Джонсон: «Лейкерс» нашли ещё одну жемчужину

Мэджик Джонсон: «Лейкерс» нашли ещё одну жемчужину
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы Мэджик Джонсон прокомментировал игру защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тэйлена Хортон-Такера во втором предсезонном матче с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Лейкерс» нашли ещё одну жемчужину в лице Тэйлена Хортон-Такера. С 33 очками и 10 подборами он был лучшим в победном выставочном матче против «Клипперс», – написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».

«Лейкерс» обыграли «Клипперс» со счётом 131:106. Самым результативным игроком матча стал именно 20-летний Хортон-Такер, набравший 33 очка, 10 подборов, 4 передачи и 4 перехвата. Звёзды «Клипперс» Кавай Леонард (11 очков) и Пол Джордж (9 очков) показали низкую результативность. Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвису игру пропустили, но должны появиться в следующих матчах предсезонки.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020