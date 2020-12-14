Мэджик Джонсон: «Лейкерс» нашли ещё одну жемчужину

Член Зала славы Мэджик Джонсон прокомментировал игру защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тэйлена Хортон-Такера во втором предсезонном матче с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Лейкерс» нашли ещё одну жемчужину в лице Тэйлена Хортон-Такера. С 33 очками и 10 подборами он был лучшим в победном выставочном матче против «Клипперс», – написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».



«Лейкерс» обыграли «Клипперс» со счётом 131:106. Самым результативным игроком матча стал именно 20-летний Хортон-Такер, набравший 33 очка, 10 подборов, 4 передачи и 4 перехвата. Звёзды «Клипперс» Кавай Леонард (11 очков) и Пол Джордж (9 очков) показали низкую результативность. Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвису игру пропустили, но должны появиться в следующих матчах предсезонки.