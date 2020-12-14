Дуэйн Уэйд отреагировал на возвращение в игру Карри, Дюранта и Ирвинга

Экс-игрок НБА Дуэйн Уэйд прокомментировал игру возвращение на паркет Стефена Карри, Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга в составе «Бруклин Нетс».



«Видеть, как Стеф, Кей Ди и Кайри снова играют, — это здорово! «Бруклин» вот-вот станет проблемой для конкурентов», — написал Уэйд на свое странице в «Твиттере».



Напомним, «Бруклин Нетс» обыграл «Вашингтон Уизардс» (119:114) в предсезонном матче НБА.



Самым результативным в составе «Нетс» стал Ирвинг, набравший 18 очков. Дюрант провёл первый матч вместе с Кайри, дебютировав в составе «Бруклина» спустя год и 5 месяцев после подписания контракта и набрав 15 очков. Кевин и Кайри показали лучшую результативность в составе «Нетс». Отметим, что звёзды «Вашингтона» Расселл Уэстбрук и Брэдли Бил игру пропустили, но должны выйти на паркет в следующих матчах предсезонки.