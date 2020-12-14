Барбер Янниса Адетокунбо намекнул на будущее игрока
Барбер, который обслуживает команду НБА «Милуоки Бакс», в своём посте в социальной сети дал понять, что тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо в скором времени покинет клуб.
«Люблю тебя, бро, делай то, что лучше для твоей семьи!» — написал молодой человек под совместным фото со звездой «Бакс» в «Инстаграме».
Позже он отредактировал свой пост, добавив: «Я высоко ценю, что мы были рядом последние шесть лет».
Фото доступно на странице NBA Central в «Твиттере».
Напомним, Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта с «Милуоки Бакс» на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне.
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