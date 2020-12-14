Ламело Болл совершил покупку на $ 3 млн

Третий номер драфта НБА 2020 года, новичок «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл купил дом в городе, где ему теперь предстоит играть. В шикарных апартаментах ранее проживал звезда NFL Кэм Ньютон, и, как пишет журналистка Шина Куик, стоимость сделки остаётся в тайне.



Однако, по оценке издания The Spun, купленный Боллом дом стоит не менее $ 3 млн.

Фото доступны на странице Шины Куик в "Твиттере".

Ранее Ламело пришлось оправдываться за другую дорогостоящую покупку. Он приобрёл украшение на зубы — бриллиантовые гриллзы, которые обошлись в $ 0,5 млн.

Напомним, Ламело и Лонзо Болл, выступающий за «Нью-Орлеан Пеликанс», установили уникальное достижение. Они стали первыми в истории братьями, которые когда-либо выбирались в топ-5 драфта НБА.