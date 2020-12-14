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В гольф-клубе Майкла Джордана еду и напитки доставляют по воздуху. Видео

В гольф-клубе Майкла Джордана еду и напитки доставляют по воздуху. Видео
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Чикаго Буллз» 1990-х шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан является страстным поклонником гольфа, он построил собственный клуб The Grove XXIII, где играет с приятелями. Звездный баскетболист потратил солидную сумму на техническое оснащение и постарался удивить друзей современным подходом.

Так, один из игроков, посетивший лужайки клуба Джордана, отметил, что еду и напитки игрокам доставляют дроны. Он снял короткое видео и разместил его в социальных сетях.

Видео доступно на странице InADivot в «Твиттере».

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет. В настоящее время он является владельцем клуба «Шарлотт Хорнетс».

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