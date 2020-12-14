Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джеймс Харден не хочет играть за «Хьюстон» и ждёт обмена

Джеймс Харден не хочет играть за «Хьюстон» и ждёт обмена
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден по-прежнему хочет покинуть клуб и простит руководство об обмене, сообщает ESPN.

Обмен разыгрывающего Джона Уолла не изменил позицию Хардена. Желание Хардена покинуть «Хьюстон» не связано лично с Уоллом. MVP НБА 2018 года хочет продолжить карьеру в новой команде, независимо от обстоятельств и комплектации «Рокетс».

В понедельник Харден должен возобновить тренировки с «Рокетс». Харден выразил владельцам и руководству «Хьюстона» желание оставаться профессионалом и мотивированным во время пребывания в команде. Джеймс согласен с тем, что проблемная ситуация помешает «Рокетс» получить за него желаемые ценные активы. Он также с пониманием относится к тому, что клубу может потребоваться время для нахождения оптимального варианта обменной сделки.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020