Джеймс Харден не хочет играть за «Хьюстон» и ждёт обмена

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден по-прежнему хочет покинуть клуб и простит руководство об обмене, сообщает ESPN.
Обмен разыгрывающего Джона Уолла не изменил позицию Хардена. Желание Хардена покинуть «Хьюстон» не связано лично с Уоллом. MVP НБА 2018 года хочет продолжить карьеру в новой команде, независимо от обстоятельств и комплектации «Рокетс».
В понедельник Харден должен возобновить тренировки с «Рокетс». Харден выразил владельцам и руководству «Хьюстона» желание оставаться профессионалом и мотивированным во время пребывания в команде. Джеймс согласен с тем, что проблемная ситуация помешает «Рокетс» получить за него желаемые ценные активы. Он также с пониманием относится к тому, что клубу может потребоваться время для нахождения оптимального варианта обменной сделки.
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